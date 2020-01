Circola una immagine a dir poco sconvolgente di Julia Roberts. Il motivo di tanto stupore è l’aspetto della celebre attrice in questa foto.

Da decenni Julia Roberts è considerata la regina delle dive di Hollywood. Ed è uno di quei casi in cui magari in molti non conoscono i film che hanno interpretato ma sanno benissimo chi è lei. La 52enne originaria della Georgia conserva da sempre fascino, bellezza ed anche tanta simpatia. È una delle attrici più acclamate che ci siano e vanta ovunque nel mondo milioni e milioni di ammiratori. Certo, siamo abituati a vederla vestita e truccata di tutto punto. Ma come sarebbe lei senza alcuna messa a punto? La risposta ce la dà una foto della stessa Julia, nella quale lei appare al naturale. Che ve ne pare? A noi sembra bella allo stesso modo, anzi, in maniera diversa. Del resto ogni donna lo è, con o priva del trucco.

Julia Roberts, alcuni scatti dal profilo Instagram dell’attrice

