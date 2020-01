Tra Jasmine Carrisi e Ylenia, primogenita di Al Bano e Romina sparita a fine 1993, pare ci fosse una gran somiglianza fisica. Che la figlia della Lecciso non avrebbe gradito.

La giovanissima Jasmine, 18 anni, in passato ha dovuto fare fronte a delle critiche per via di un precoce ricorso alla chirurgia estetica. In particolare alle labbra. Alcuni sostengono che questa scelta sia stata presa non per sfondare nel mondo dello spettacolo, dove ritocchini e correzioni apportate dal chirurgo sono all’ordine del giorno a tutte le età. Il motivo sarebbe un altro. Infatti Jasmine avrebbe presentato delle somiglianze alquanto marcate con Ylenia Carrisi, la primogenita di Al Bano e Romina Power scomparsa il 31 dicembre 1993. A conti fatti quest’ultima è la sorellasta di Jasmine, che Al Bano ha invece avuto nei primissimi anni 2000 da Loredana Lecciso. La giovane Carrisi intanto ha trascorso gli ultimi giorni del 2019 in Spagna.

Jasmine Carrisi, “filler alle labbra per differenziarsi dalla sorellastra Ylenia”

Non si sa però se con il presunto fidanzato con il quale è stata vista più volte negli scorsi mesi. Oppure se in compagnia di un nuovo ‘cavaliere’. Fatto sta che ora si parla delle differenze tra lei e Ylenia, che dal punto di vista fisico ci sarebbero per l’appunto solo a livello di conformazione delle labbra. Il filler al quale Jasmine avrebbe fatto ricorso – e che lei ha negato sempre – sarebbe volto proprio a ‘smarcarsi’ da queste voci di somiglianza.