E’ iniziato male il nuovo anno per Giulia De Lellis che, come era successo a Taylor Mega a Natale, è stata derubata di tutto. Video.

Il 2020, per Giulia De Lellis, non è iniziato nel migliore dei modi. Dopo Taylor Mega che si è ritrovata la casa svaligiata a Natale, la fidanzata di Andrea Iannone è stata derubata a Capodanno. Una brutta sorpresa per l’influencer che ha comunicato la notizia sfogandosi sui social e ricevendo l’affetto e il sostegno dei suoi followers.