Gaia e Camilla, Pietro Genovese dopo aver investito le due ragazze dichiara la sua versione al Pm: indagini in corso

Fa ancora discutere il caso di Gaia e Camilla, le due ragazze morte per essere state investite a Corso Francia, a Roma, da parte di Pietro Genovese, figlio del regista Paolo. Una tragedia che ha scosso l’opinione pubblica e sconvolto la vita della famiglie delle ragazze coinvolte e del giovane investitore.

Pietro al momento è agli arresti domiciliari. Il ragazzo è stato ascoltato dal Pm, cui avrebbe dichiarato: “Sono passato con il verde, non le ho viste. Sono sbucate dal nulla”. Quest’oggi, sarà ascoltato nuovamente dal Gip Bernadette Nicotra. Il giovane, in seguito all’incidente, è risultato positivo all’alcool test e al test antidroga. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso, da stabilire con chiarezza le responsabilità per il tragico incidente.