Frase choc di un follower contro Corona: “prega che non ti ammazzino il figlio…”. La reazione di Fabrizio di fronte all’attacco.

Il giudice di sorveglianza ha disposto che Corona sconti gli ultimi quattro anni di pena, fino al 2024, in una casa di cura in Brianza per curare “la patologia psichiatrica aggravatasi in carcere”. Fabrizio è così tornato anche sui social e con l’arrivo del nuovo anno ha voluto fare un augurio speciale ai detenuti, alle loro famiglie e al suo compagno di cella. Tra i tanti commenti, è spuntato anche quello di un follower che si è rivolto a Corona con frasi non positivissime.



La reazione di Fabrizio Corona alla frase choc di un follower: “la vendetta non porta a niente”

“Auguri a tutti i Detenuti e a tutte le loro famiglie. Auguri al mio compagno di cella Christian Bonello. Forza! Sempre Forza”, ha scritto Corona su Instagram pubblicando alcune foto che mostrano la situazione del carcere italiano.



Tra i tanti commenti è spuntato quello di un followers che si è scagliato contro l’ex re dei paparazzi. “Prega Dio che nessuno ti ammazzi mai l’unico figlio che hai, perché altrimenti non saresti così “soft”…”, ha scritto il follower.

Leggi anche—>Live – Non è la d’Urso: le prime immagini di Fabrizio Corona in carcere…

La reazione di Corona, a dimostrazione di quanto sia cambiato in questo periodo, è stata molto pacata e tranquilla. “Mi dispiace ma la vendetta non porta a niente. La pena va scontata ma in modo umano”, ha replicato Fabrizio.

Il battibecco social è andato avanti e il follower ha replicato ancora all’ex marito di Nina Moric: “Senti Fizio non voglio litigare il giorno di Capodanno, mi fa piacere constatare la tua evoluzione spirituale ma non so se 10 anni fa avresti risposto in questo modo… non è una questione di vendetta ma di giustizia….“.