La Formula 1 festeggia il settantesimo anniversario dalla nascita del Mondiale con un nuovo logo realizzato proprio per questa ricorrenza

La Formula 1 comincia il suo 2020 svelando un nuovo logo che celebra il settantesimo anniversario dalla nascita del campionato del mondo a quattro ruote. La prima gara nella storia del Mondiale risale infatti al 13 maggio 1970, quando 23 piloti scesero in pista a Silverstone per il Gran Premio inaugurale di Gran Bretagna, vinto da un pilota e da un’auto italiani: Nino Farina sulla Alfa Romeo.

Da allora sono state disputate ben 1018 corse, alle quali hanno partecipato in tutto 764 piloti e oltre 150 team, con 108 diversi vincitori e 33 campioni del mondo. Proprio nella scorsa stagione è stato tagliato il traguardo dei mille Gran Premi nella storia della Formula 1.

Ma quest’anno siamo già pronti a festeggiare un altro traguardo storico i settant’anni di vita della F1, che la Liberty Media, società americana che organizza il circus iridato, ha deciso di commemorare svelando un nuovo logo che verrà messo in mostra nel corso della stagione 2020. A fianco del consueto marchio della serie, svetta proprio il numero 70, stilizzato come se fosse la traiettoria di un circuito.

Formula 1, via al Mondiale dei 70 anni

Il campionato del mondo 2020 di Formula 1 inizierà il prossimo 14 marzo, come di consueto con il Gran Premio d’Australia, e comprenderà il calendario più lungo di tutti i tempi, con ben ventidue gare in programma, suddivise tra tutti e cinque i continenti. Saranno ben due le nuove tappe: i Gran Premi del Vietnam e d’Olanda, quest’ultimo rientrante in calendario dopo aver già ospitato delle prove del Mondiale a partire dal 1985.