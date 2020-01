La Ferrari F60 America è una rara versione senza tetto della F12 Berlinetta, e uno dei dieci esemplari è ora in vendita a Toronto, in Canada.

Purtroppo non conosciamo il prezzo perché il costo è disponibile solo su richiesta di un acquirente interessato.

La Ferrari ha presentato la F60 nel 2014 per festeggiare i 60 anni di vendita di veicoli in America, e l’azienda ha consegnato la prima al Palm Beach Cavallino Classic in Florida nel 2016. Mentre le fondamenta provengono dalla F12 Berlinetta, i progettisti rendono speciale questo modello montando un cofano, una fascia anteriore e parafanghi diversi. Sopra ogni sedile si trova un roll-hoop, mentre il ponte posteriore è stato rivisitato. Il look dovrebbe evocare una Ferrari 275 GTS-4 NART del 1967.

Gli stilisti hanno suddiviso il look degli interni utilizzando prevalentemente il rosso sul lato guidatore e il nero sul lato passeggero. L’allestimento crea un’estetica strana, facendo apparire vibrante metà dell’abitacolo, ma l’altra sezione sembra un po’ statica.

La potenza proviene da un V12 aspirato naturalmente da 6,3 litri che produce 730 cavalli e 690 Newton-metri di coppia che scorre attraverso un cambio a doppia frizione a sette marce. In questo modo la F60 raggiunge i 100 chilometri all’ora in 3,1 secondi. Senza tetto, il redline del motore a 9.000 giri/min dovrebbe rendere anche l’esperienza uditiva impressionante.

La Ferrari ha venduto ogni F60 per 2,5 milioni di dollari.