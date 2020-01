MotoGP | Fabio Quartararo è pronto a dare spettacolo durante la prossima stagione e intanto ha raccontato il suo segreto che lo accomuna a Valentino Rossi.

Fabio Quartararo è stata la grande sorpresa della stagione 2019 di MotoGP. Il rider francese ha sfiorato più volte la prima vittoria in MotoGP e ha portato a casa tante pole e podi dimostrandosi un ostico avversario per Marc Marquez nonostante una moto per un terzo della stagione depotenziata rispetto ai compagni di marca.

Come riportato da “Speedweek”, il pilota transalpino ha così dichiarato: “Io vivevo insieme con il mio manager in Spagna, ma ora tanti piloti sono in Andorra per allenarsi insieme. Allenarsi con chi guidi come Miller ci aiuta tanto a combattere poi in pista. Non c’è modo migliore di allenarsi che combattere a casa propria con i piloti con i quali competi in gara”.

Quartararo felice di allenarsi con i suoi avversari in MotoGP

Infine Quartararo ha così concluso: “Possiamo quasi riproporre ciò che ha fatto Rossi nel suo Ranch. Non abbiamo un’accademia, ma qui puoi allenarti con i piloti che apprezzi e imparare da loro”. Insomma a quanto pare questo sembra essere il vero segreto del francese.

Quartararo punta nella prossima annata ad afferrare il primo successo in carriera in MotoGP. Da par suo la Yamaha ha già fatto sapere che dal 2020 darà il massimo supporto a Fabio e lo tratterà praticamente come un pilota ufficiale per permettergli di lottare alla pari con i big del Motomondiale.

Antonio Russo