Tolo Tolo soddisfa gli incassi ma non la platea. La delusione dei fan di Checco Zalone all’uscita dal cinema è evidente. Il nuovo film non è piaciuto

C’era tanta attesa per il nuovo film di Checco Zalone. I fan si sono fiondati nei cinema nel giorno dell’uscita. Circa 8 milioni di incasso che hanno soddisfatto l’attore, ora nelle veste anche di regista, ma lo stesso non si può dire per il pubblico. Qualcuno ha parlato di sei risate in un’ora di film, qualcosa di molto lontano dai precedenti successi dell’attore. Evidentemente la prima esperienza da regista va migliorata. Non sono bastati i grandi panorami africani riprodotti in maniera ottimale per soddisfare le attese. La delusione dei fan è stata palpabile all’uscita delle sale. In realtà il film ha un taglio critico importante, su un tema che oggi come oggi assume un valore ancora più sentito. L’immigrazione viene raccontata cercando anche di far sorridere. Evidentemente anche questo non è piaciuto al pubblico.

La delusione dei sostenitori e le parole di Zalone

Il film non è piaciuto dopo e nemmeno in anteprima.La trama aveva scatenato le polemiche politiche. Qualcuno lo ha definito come un attacco ai fascisti, altri contro il leader della Lega Nord: “Ho affrontato un tema che era nell’aria – ha affermato lo stesso Zalone a Vanity Fair qualche giorno fa – e a cui tra un proclama di Salvini e uno sbarco a Lampedusa pensavo da anni. Rivendico il diritto di non piacere e di non risultare divertente. Anche se devo dire che essere difeso da chi avresti voluto attaccare è divertentissimo. Hanno parlato di geniale operazione di marketing. Di strategia. Di calcolo. Ma dove? Ma quando? Magari chi ha scritto queste cose non ha visto integralmente il video o nutre semplice antipatia nei miei confronti. Il problema è la povertà del dibattito. Il ditino moralizzante sempre alzato a dire “questo si può o questo non si può dire”.

