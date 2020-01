Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Dubai con Leo e le sorelle di lei per un Capodanno di relax: ecco quanto costa una notte nell’hotel super-lusso.

Dopo aver trascorso il Natale sulle dolomiti, Chiara Ferragni e Fedez hanno lasciato il freddo per godersi alcuni giorni di sole e mare. La coppia, con il figlio Leo, è così volata a Dubai dove ha brindato al nuovo anno, ma quanto costa una notte nell’hotel super-lusso in cui i Ferragnez stanno soggiornando?

Chiara Ferragni e Fedez a Dubai per Capodanno: ecco quanto hanno speso per l’hotel super-lusso

Mentre in Italia si fanno i conti con il freddo di gennaio, a Dubai, splende il sole e Chiara Ferragni, Fedez e tutto il clan si stanno godendo i primi bagni del 2020. Sui social, la coppia sta pubblicando foto e video delle giornate che sta trascorrendo tra escursioni nel deserto e momenti di relax in spiaggia. Con l’influencer e il rapper, oltre al figlio Leo, ci sono anche le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina Ferragni, con i rispettivi fidanzati.

Leggi anche—>Fedez con l’intimo di Diletta Leotta addosso: il web si scatena – FOTO

Una vacanza formato famiglia, dunque, per i Ferragnez che, per festeggiare nel migliore dei modi l’arrivo del 2020, hanno scelto di soggiornare in uno dei migliori alberghi. I Ferragnez stanno trascorrendo le vacanze di Capodanno presso il One&Only Royal Mirage Resort Dubai at Jumeirah Beach, un hotel 5 stelle luxury che presenta grandi cortili, piscine, spiaggia privata e spa. Per soggiornare in questo hotel di lusso, però, è necessario spendere parecchi soldi. Per trascorrere una sola notte in camera doppia bisogna spendere più di 1.200 euro.

Leggi anche—>Gue Pequeno, post al veleno contro Fedez: tempesta su Twitter

Cifre importanti, dunque, per i Ferragnez che hanno deciso di coccolarsi un po’ per le prime vacanze del 2020.