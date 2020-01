Checco Zalone non delude: incassi record per il suo nuovo film Tolo Tolo. Ecco quanto ha guadagnato in un solo giorno, video.

Dopo tanta attesa, Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone, è sbarcato al cinema e, in un solo giorno di programmazione, ha già fatto registrare incassi record. Secondo quanto riportato nella notte da Cinetel, Tolo Tolo ha incassato 8,68 milioni. Il film che tratta il tema degli immigrati è destinato a battere ogni record.