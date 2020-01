Cristiano Malgioglio è stato uno dei protagonisti indiscussi del Capodanno Rai: il cantante si è reso protagonista di un divertente siparietto con Amadeus il quale gli ha dovuto tappare la bocca per non fargli svelare dei dettagli su Sanremo.

Un capodanno quello Rai trasmesso da Potenza il cui leitmotiv è stato sicuramente il Festival di Sanremo. I riferimenti, espliciti o meno, sul palco si sono sprecati. In un’occasione, Cristiano Malgioglio, a cui le voci di corridoio affiderebbero un ruolo fondamentale nella prossima edizione, se non da co-conduttore quantomeno quello di Special Guest, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Amadeus. Il cantante di Notte Perfetta stava per svelare un dettaglio saliente sul Festival della canzone italiana, quando Amadeus è intervenuto tappandogli la bocca e scatenando l’ilarità della piazza.

