Manny Khoshbin, presidente e CEO di The Khoshbin Company, un’azienda immobiliare in California, è il proprietario di una straordinaria scuderia di auto pregiate.

Koenigsegg, Bugatti, McLaren e Pagani – questi sono solo alcuni dei marchi che troverete nel suo garage. La sua Pagani Huayra è particolarmente speciale per i suoi dettagli Hermes, e Khoshbin aveva dichiarato che stava lavorando ad un progetto con Bugatti per una Chiron anch’essa dotata di dettagli Hermes.

Bene, la lunga attesa è finita. La Chiron Hermes Edition è finalmente nelle mani di Khoshbin che ha voluto condividere il momento con un video su YouTube.

Secondo Khoshbin, la Chiron Hermes Edition è un progetto quadriennale.

Dipinto di bianco con stampe di cavalli di Hermes sugli interni delle portiere e sotto l’ala posteriore, questo Chiron unico nel suo genere è davvero speciale, per non parlare di come trasudi eleganza e lusso.

Anche l’interno dell’auto è bianco, e non possiamo fare a meno di ammirare come Khoshbin abbia avuto il giusto tocco per quest’auto. È davvero di gran classe.

Khoshbin ha dichiarato che mostrerà quest’auto al pubblico il 4 gennaio 2020. I dettagli non sono stati forniti nel video, ma potete seguire l’Instagram di Khoshbin per gli aggiornamenti.