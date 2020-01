Arisa ha raccontato di soffrire di un problema di salute poco comune a Bianca Guaccero durante la sua trasmissione Detto Fatto.

La cantante Arisa ha raccontato di soffrire di un problema di salute particolare e non molto noto. Diversi telespettatori avranno notato che la cantante tende a portare i capelli sempre corti: la sua non è una scelta casuale ma è dovuta proprio a questo suo problema.

La donna soffre infatti di tricotillomania, un disturbo che la spinge a a toccare eccessivamente e con violenza cute e capelli nei momenti di insicurezza e stress. Questo porta la sua cute e i suoi capelli a risultare danneggiati.

Arisa: la cantante parla del suo problema di salute, la tricotillomania, con Bianca Guaccero

La cantante, 37 anni, ha raccontato a Bianca Guaccero a Detto Fatto che da ragazza tendeva spesso a strapparsi i capelli e così ha deciso di adottare un taglio corto per essere più ordinata, per avere dei capelli più forti e anche per ragioni igieniche.

Molte donne grazie alle parole di Arisa avranno scoperto che problema di cui soffrono anche loro ha un nome, si saranno informate meglio e forse ora si vergognano anche di meno di questa condizione.

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, era tra i nomi più accreditati alla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 ma non appare nella lista ufficiale rilasciata. Intanto la cantante è stata una degli ospiti principali del veglione musicale di San Silvestro su Rai 1, L’anno che verrà. Lo show condotto da Amadeus è stato campione di ascolti.

