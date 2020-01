Scena spassosa per Alex Zanardi a Capodanno: si scatena in un ballo e capitombola. Il tutto ripreso in un video divertente pubblicato su Twitter

Anche Alex Zanardi ha festeggiato il Capodanno 2020, ma a modo suo. A casa, circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici più cari, si è prodotto in un ballo scatenato a tutto ritmo all’insegna della disco dance anni ’70.

Quando allo stereo è partita la famosissima canzone Disco Inferno, infatti, non ha saputo proprio resistere e, anche se si trovava a tavola, ha abbandonato gli occhiali e il cellulare per mettersi a ballare con la sua carrozzina, con tanto di mosse che imitavano i famosi movimenti del bacino e il moonwalk.

A un certo punto, però, dopo una piroetta di troppo, l’ex pilota di Formula 1 e campione di Cart ha urtato lo schienale di una sedia, ha perso l’equilibrio ed è finito per terra, mentre un suo commensale riprendeva tutta la spassosa scena con lo smartphone. “Ci avrei giurato”, commenta ridendo un familiare.

Il video divertente di Alex Zanardi

Ma Alex Zanardi ci ha abituato a riprendersi anche da cadute molto più gravi di questa, e così questo tonfo non poteva certo scoraggiarlo: infatti si è subito rimesso in piedi, dimostrando metaforicamente una volta di più il suo spirito coraggioso e indomito che lo ha reso famoso e amato da milioni di tifosi.

Il video lo ha poi pubblicato sul suo profilo ufficiale di Twitter, accompagnato da un commento autoironico (“Ultimo botto dell’anno”) e dagli auguri di buon 2020 a tutti i suoi follower. Un filmato che non poteva che diventare rapidamente virale sul web e sui social network, all’insegna dell’allegria contagiosa del mitico Zanardi.