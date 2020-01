Marc Marquez punta al nono titolo mondiale nel 2020. E sul futuro avvisa: “Mi ritirerò quando non riuscirò più a vincere”.

Il 17 febbraio Marc Marquez compirà 27 anni e il momento della sua pensione sembra ancora molto lontano. Il 2019 ha visto l’addio di Jorge Lorenzo a 32 anni con cinque titoli mondiali alle spalle. Un altro pilota che ha anche appeso gli stivali è stato Marco Melandri, che ha deciso di chiudere la sua lunga carriera sportiva dopo un anno molto complicato a livello sportivo sulla Yamaha del team GRT, una situazione più o meno simile a quella che ha sofferto Lorenzo con la Honda.

Sebbene Márquez abbia ancora molti anni davanti come pilota professionista, è chiaro che non rimarrà mai in MotoGP per riempire la griglia. In un’intervista rilasciata al portale ufficiale del campionato Motogp.com, l’ottavo campione del mondo ha assicurato che “combatterà sempre per i titoli in tutte le stagioni della mia carriera sportiva, quando non avrò l’opportunità di vincere un titolo, sarà il momento di andare in pensione“.

Il Cabroncito punta al nono titolo

Il pilota spagnolo sa bene che arriverà il momento della sua pensione quando non sarà in grado di continuare a lottare per titoli e vittorie come ha fatto da quando ha debuttato nella categoria premier nel 2013: “Non ha senso essere qui giusto per correre, sono in MotoGP per lottare per la vittoria e per il titolo”.

Guardando al prossimo futuro, in particolare al 2020, Marc Marquez ritiene che “ci saranno piloti molto veloci” dopo aver analizzato ciò che è accaduto in quest’ultimo campionato. “Quella del 2019 è già stata una buona stagione, ma alla fine i nostri rivali miglioreranno il prossimo anno. È chiaro che i piloti Yamaha saranno molto veloci, Quartararo avrà più esperienza, anche Viñales, Dovizioso sarà veloce perché è molto costante… Vedremo come vanno le moto dei miei rivali, ma sono pronto a combattere e vincere”.

