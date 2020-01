Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 1 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà una giornata all’insegna del bel tempo e del sole. Inizia nel migliore dei modi il 2020 dal punto di vista meteo, con temperature massime comprese tra i 9 e 14°C. Come riporta 3Bmeteo.com merito di un campo di alta pressione di matrice sub tropicale. Come sempre accade nel caso di anticicloni invernali si verificheranno nebbie e foschie che localmente al Nord e nelle valli del Centro potranno essere persistenti anche durante il giorno. Nella notte temperature in leggero calo con minime tra 2 e 6°C al Centro-Nord, tra 6 e 9° al Sud, con l’eccezione della Sicilia che toccherà quota 14°C.

Questa fase di stabilità durerà due o tre giorni, poi l’alta pressione punterà verso l’Inghilterra favorendo la discesa di un impulso di correnti artiche dalla Scandinavia destinato ad interessare una parte della Penisola nel weekend e fino alla Befana. Giovedì 2 gennaio ancora cieli ampiamente soleggiati, salvo qualche nube in transito tra Liguria Toscana settentrionale, ma senza fenomeni. Temperature stabili e foschia persistente in Val Padana anche di giorno.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Genova ricordiamo che sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) resta chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Tra Ascoli e Chieti sulla A14 Ancona-Pescara (Km 344 – direzione: Taranto) l‘uscita di Roseto Degli Abruzzi è chiusa al traffico provenendo da Ancona per riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova. Al Km 364.2 – entrambe le direzioni – chiusura ai veicoli pesanti con peso superiore alle 3.5 tonn. tra Pineto e Pescara Nord.

In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.