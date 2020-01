Mini incidente di auto per Mario Balotelli alle prime luci dell’alba di Capodano. La sua 500 Abarth finisce contro un marciapiedi.

Il 2020 di Mario Balotelli inizia con un incidente stradale, o meglio, un mini-incidente. Intorno alle 6, la Fiat 500 Abarth dell’attaccante del Brescia alla cui guida c’era un amico (l’atleta era passeggero), in un momento di disattenzione dell’ automobilista è andata a toccare con le ruote il marciapiede: la vettura è rimasta fuori uso. L’episodio è avvenuto a pochi metri dall’abitazione di Super Mario da dove, una volta arrivato a piedi, il giocatore ha incaricato una persona di chiamare il carro-attrezzi per la rimozione.

Sui social si è subito diffusa la notizia di un vero e proprio incidente e, a corredo di tale falsa notizia, sono state postate immagini di una Ferrari semi-distrutta. In realtà le foto si riferiscono a un incidente avvenuto due giorni fa nella zona di Desenzano del Garda: al momento di quello schianto il giocatore si trovava tra l’altro in ritiro a Roma con il Brescia. Comunque sia… l’anno nuovo non inizia con il piglio giusto per Mario Balotelli….

