Gianluca Vialli malattia, la situazione non è delle più facili ma l’ex centravanti della Nazionale non perde il buonumore e scrive questa bella auto dedica.

Gianluca Vialli e la malattia, una lotta che ormai va avanti da diversi mesi. L’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, oltre che della nazionale italiana, aveva parlato in prima persona della battaglia che sta conducendo, con accanto a se la moglie e le figlie. Ciò che ha colpito il 55enne capo delegazione della FIGC è un subdolo cancro al pancreas, cosa per la quale Vialli ha dovuto sottoporsi a diversi cicli di cure. Lui va avanti, ammette che di momenti difficili ce ne sono stati e che probabilmente ce ne saranno. Ma resta sereno e fiducioso. A questo proposito il tenace Gianluca ha postato un messaggio sul suo profilo personale Instagram.

LEGGI ANCHE –> Gianluca Vialli ed il tumore al pancreas: “Da marzo sto facendo altre cure” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram #friends 🔵⚪️🔴⚫️⚪️🔵 Un post condiviso da Luca Vialli (@lucavialli) in data: 17 Ott 2019 alle ore 1:24 PDT

Visualizza questo post su Instagram My name is Vialli, Luca Vialli…😎 Un post condiviso da Luca Vialli (@lucavialli) in data: 27 Ago 2018 alle ore 10:43 PDT

Vialli malattia, “I am grateful”

“I am grateful..💙”, ‘Io sono grande’, scrive l’ex calciatore. Il quale riprende sé stesso in un selfie scattato in spiaggia, in una non meglio specificata località. Tante sono le manifestazioni di supporto e di incoraggiamento ricevute da parte di tanti followers, ammiratori e suoi tifosi di lungo corso.

LEGGI ANCHE –> Leonardo Bonucci e Gianluca Vialli: il loro gesto è diventato virale

Visualizza questo post su Instagram I am grateful..💙 Un post condiviso da Luca Vialli (@lucavialli) in data: 30 Dic 2019 alle ore 5:05 PST