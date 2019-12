Stasera in TV: programmi in TV di martedì 31 dicembre 2019 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – L’Anno che Verrà

01:30 – Che tempo fa

01:35 – Testimoni e Protagonisti Ventunesimo secolo – Katia Ricciarelli

02:50 – Sottovoce

Rai 2

18:50 – Blue Bloods Pesce piccolo

19:40 – N.C.I.S. Il fuggitivo

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – TG2 20.30

21:20 – Gli Aristogatti

22:50 – Monsters University

00:35 – Ufo – Allarme rosso… Attacco alla Terra!

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – 43.mo Festival del Circo di Montecarlo

23:35 – TG3

23:48 – Meteo 3

23:50 – Blob 2019

01:30 – Cultura Speciale Save the Date Opera Italiana

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 7 – 1aTV

20:30 – Messaggio del Presidente della Repubblica

20:50 – STASERA ITALIA

21:27 – Harvey – 1 PARTE (film fantastico, con James Stewart, Josephine Hull, Peggy Dow, Charles Drake)

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – Harvey – 2 PARTE

23:45 – Capodanno in musica

00:17 – Xanadu – 1 PARTE

01:00 – TGCOM

01:02 – METEO.IT

01:06 – Xanadu – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Conto alla rovescia

20:00 – TG5

20:24 – METEO.IT

20:25 – Messaggio del Presidente della Repubblica

20:50 – Capodanno in musica

02:01 – MADONNA: Rebel heart tour

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – The Blues Brothers – 1 PARTE

20:10 – TGCOM

20:13 – METEO.IT

20:16 – The Blues Brothers – 2 PARTE

22:05 – Ghostbusters – 1 PARTE

23:25 – TGCOM

23:28 – METEO.IT

23:31 – Ghostbusters – 2 PARTE

00:08 – Beverly Hills Cop – Un piedi piatti a Beverly Hills – 1 PARTE

00:41 – TGCOM

00:44 – METEO.IT

00:47 – Beverly Hills Cop – Un piedi piatti a Beverly Hills – 2 PARTE

La7

18:10 – Assassinio a bordo

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:30 – TG LA7 – Discorso del Presidente della Repubblica

21:00 – Un povero ricco (commedia, con Renato Pozzetto, Ornella Muti, Nanni Svampa, Piero Mazzarella)

22:45 – E’ arrivato mio fratello

00:30 – Da grande

Iris

19:15 – HAZZARD – Cara dolce nonna Annie

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – Figlio di Thunder – II PARTE

21:00 – CAPODANNO IN COPPIA – Casablanca

22:56 – CAPODANNO IN COPPIA – Forget Paris

00:37 – CAPODANNO IN COPPIA – La gatta sul tetto che scotta

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 9

19:15 – Affari al buio Tustin, abbiamo un problema

19:45 – Affari al buio Il giovane e lo spericolato

20:15 – Affari di famiglia Reperti dal Titanic

20:45 – Affari di famiglia L’asso nella manica

21:15 – Il tempo delle mele

23:15 – Teens and Porn

00:30 – Io e il mio Toy Boy

01:30 – Gigolò Ep. 1

TV8

17:30 – Vite da copertina – Best of 2019 – Prima TV

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Friuli Venezia Giulia –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 17 –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Milano –

21:30 – Cirque du Soleil: O

23:15 – Infelici e contenti (commedia, con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma, Francesca D’Aloja)

01:00 – Un Natale per ricominciare

02:45 – Finché morte non ci separi – Ep. 2