Il tradimento di una sposa mostrato al matrimonio da parte del marito che ha scoperto tutto. Lei si giustifica sul perché lo abbia tradito col fratello.

Un uomo scopre il tradimento della sua sposa in circostanze clamorose. Ma non fa una piega ed aspetta il giorno delle nozze per potersi prendere la sua rivincita. Succede in Cina, dove una donna infedele prossima a dire di si all’altare aveva tradito il suo uomo con il di lui fratello. Della cosa ne era stato fatto anche un filmino amatoriale, venuto in possesso dello sposo tradito. Il fatto è accaduto lo scorso 26 dicembre a Fujian. Questi ha avuto i filmati dopo averli prodotti da sé, grazie a delle telecamere nascoste all’interno della casa dove sarebbe dovuto andare ad abitare con la sua donna.

Tradimento sposa, le voci sul perché sia accaduto

Ma circolano diverse voci su questa faccenda della sposa e del suo tradimento. Alcuni sostengono che lei abbia agito così perché vittima di violenze domestiche. Altri che quei video siano in realtà finti e montati ad arte. Successivamente la donna ha ammesso il tradimento, dicendo di essersi avvicinato al fratello del suo futuro marito poiché questi si era offerto di riportare la calma tra i due.

