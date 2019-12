Sanremo 2020, svelati i nomi dei cantanti: i 22 big in gara

È tutto pronto. Con l’inizio del nuovo anno il nostro pensiero va a Sanremo 2020, il primo evento importante dell’anno che aspettiamo sempre con grande impazienza. A condurlo sarà Amadeus, con un aiuto speciale che il web ha apprezzato in particolar modo: Tiziano Ferro sarà al fianco del conduttore per tutte le cinque serate. Una bellissima notizia per i fans del cantante che potranno vederlo durante la settimana della musica più importante per noi italiani. Adesso però è stata svelata proprio la lista dei partecipanti al Festival, sia i Big che le nuove proposte che vedremo salire sul palco e gareggiare per la vittoria.

I nomi dei Big in gara

Marco Masini Alberto Urso Elettra Lamborghini Achille Lauro Anastasio Bugo e Morgan Diodato Eliodie Enrico Nigiotti Francesco Gabbani Giordana Angi Irene Grandi Le Vibrazioni Levante Junion Cally Michele Zarrillo Paolo Jannacci Piero Pelù Pinguini Tattici Nucleari Rancore Raphael Gualazzi Riki

Le nuove proposte del Festival