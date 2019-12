Muore a causa di un pneumatico: decapitato sul lavoro

Incredibile quanto accaduto a Bologna: un operaio di una ditta di spedizioni è morto sul posto di lavoro avvenuto verso le 13 nella zona artigianale di Stiatico, a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Dalla prima ricostruzione l’uomo stava riparando la gomma di un camion nel piazzale dell’azienda, ma lo pneumatico è esploso e lo ha ucciso, decapitandolo.

La vittima si chiama Valeriu Golban, era un uomo di 41 anni di origine moldava. Padre di tre figli lavorava in Italia dal dicembre 2018. Sul posto sono accorsi i Carabinieri e il 118 per tentare di soccorrere l’operaio, ma non c’è stato niente da fare. Per l’uomo era già troppo tardi. Sono in molti sul web a chiedere di approfondire quanto accaduto perché non è giusto che un uomo possa morire in questo modo, mentre cerca di guadagnare i soldi per portarsi a casa il pane. Un modo per morire orribile che nessuno augurerebbe mai neanche al proprio peggior nemico.

