Inizia il 2020 e il conto alla rovescia per l’inizio della MotoGP. Si comincia dalla prove ufficiali a Sepang. Ecco le date di tutti i test.

Con il nuovo anno inizia il conto alla rovescia verso la nuova stagione della MotoGP. Le prime prove ufficiali del 2020 si terranno a Sepang come al solito. I fan della MotoGP devono pazientare ancora un altro anno: dal 7 al 9 febbraio, poi si continua in Qatar (22-24 febbraio) prima che la prima gara dell’anno inizi l’8 marzo nello stesso posto.

I piloti Moto2 e Moto3, invece, testano a Jerez (dal 19 al 21 febbraio) e Losail (dal 28 febbraio al 1 marzo). Prima del test IRTA del 7 febbraio 2020 per le stelle della MotoGP sul “Circuito Internazionale di Sepang” si terrà, dal 2 al 4 febbraio, lo shakedown, che finora è stato utilizzato solo dai collaudatori dei team di fabbrica e dai piloti di quelle scuderie che beneficiano ancora delle concessioni (Aprilia e KTM). Tuttavia, poiché 20 Grand Prix sono previsti per la prima volta nel 2020 e nel corso di questo saranno ridotti i test drive, i nuovi arrivati ​​nella classe regina ora possono prendere parte al test shakedown. Come promemoria: il test di Valencia nel novembre 2020 dopo il finale di stagione è stato annullato senza sostituzione.

Non appena sarà noto il calendario MotoGP 2021, verranno ufficializzate ulteriori date di test: un test di tre giorni a Lombok (se l’Indonesia diventa tappa del Motomondiale), due test di un giorno al lunedì e un test ufficiale di due giorni (probabilmente a Misano).

Leggi anche -> MotoGP, Ducati presenterà il team 2020 il 23 gennaio

Test MotoGP per la stagione 2020

Sepang, 2-4 febbraio 2020 (test di shakedown di tre giorni)

Sepang, 7-9 febbraio 2020 (test ufficiale di tre giorni)

Qatar, 22-24 febbraio 2020 (test ufficiale di tre giorni)

Jerez, 4 maggio (test ufficiale dopo il GP)

Barcellona, ​​8 giugno (test ufficiale dopo il GP)

Finlandia, 15 e 16 giugno (test pneumatici Michelin, solo con team di test)

Misano, 15 e 16 settembre (test privato di due giorni)

Test invernali IRTA delle classi Moto2 e Moto3 2020

Jerez, 19-21 febbraio 2020

Qatar, dal 28 febbraio al 1 marzo 2020

Test MotoGP per la stagione 2021 (dal 16 novembre 2020)

Jerez, 19 e 20 novembre 2020 (test ufficiale)

Sepang, 1-3 febbraio 2021 (test di shakedown)

Sepang, 6-8 febbraio 2021 (test ufficiale)