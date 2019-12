Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 31 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Ultimo giorno dell’anno all’insegna dell’anticiclone che garantirà bel tempo su tutta l’Italia. Esauriti gli effetti dell’aria fredda sulle regioni adriatiche e al Sud, l’alta pressione la fa da padrona sulla nostra Penisola. Ciò favorirà un ritorno a cieli soleggiati ed assenza di precipitazioni. Ritornano a salire le temperature grazie all’afflusso di aria mite di provenienza afro-mediterranea e si riporteranno sopra le medie stagionali, con condizioni di caldo anomalo sulla fascia alpina.

Ci aspetta quindi un veglione di San Silvestro e un inizio del 2020 caratterizzati da stabilità e bel tempo prevalente. Ma si consiglia massima prudenza negli spostamenti notturni a causa della fitta nebbia che interesserà soprattutto la Val Padana, specie in prossimità del Po’, in Valdarno superiore e tra senese e il lago Trasimeno.

Mercoledì 1 gennaio ancora nebbia sulle pianure settentrionali e cieli soleggiati su tutte le regioni d’Italia. Nuvole in transito sulle regioni dell’estremo Sud, ma senza particolari fenomeni. Temperature massime tra 7 e 9°C al Nord, tra 10 e 15°C al Centro-Sud. Gelate notturne sui settori alpini e prealpini, dove le temperature minime sfioreranno 0 gradi sulle zone pianeggianti e collinari.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Si segnalano banchi di nebbia a tratti sulla A1 Milano-Bologna tra Milano sud e Lodi. A Genova sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 13.35 – direzione: Genova Voltri) coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tratto chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Tra L’Aquila e Chieti si segnala vento forte sulla A25 Torano-Pescara tra Bussi-Popoli e Torre de’ Passeri-Casauria. A Napoli ricordiamo il divieto di transito per i veicoli pesanti in Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) tra Corso Malta e Capodimonte fino alle ore 23:00 del 20/01/2020 per lavori in corso.