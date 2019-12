Una parte fondamentale dell’esperienza di guida è il suono del motore di una macchina.

Il ruggito acustico di uno scarico può suscitare ammirazione o ilarità a prescindere dall’età, anche se l’esperienza migliore è spesso dall’interno, in particolare sul sedile del conducente. Questo è qualcosa che cambierà man mano che i veicoli elettrici diventeranno la norma. Ma mancano ancora diversi anni e, fino ad allora, possiamo goderci i rumorosi scarichi di innumerevoli auto, tra cui la Lamborghini Urus, l’ultimo SUV tradizionale dell’azienda.

La Urus nel video in calce è stata leggermente modificata. E’ dotata di un sistema di scarico IPE a tubi dritti con punte di scarico cromate nere che elimina le marmitte catalitiche senza alcun riguardo per le orecchie di chi le sta intorno. Il nuovo sistema di scarico funziona con il sistema di valvole di scarico di fabbrica Lamborghini, permettendo al guidatore di dettare il volume del sistema.

Dalla fabbrica, la Lamborghini utilizza un V8 biturbo da 4,0 litri che produce 641 cavalli e 850 Newton-metri di coppia. La velocità massima della Urus è di 305 chilometri all’ora. Il nuovo scarico conferisce al lussuoso SUV un suono simile a quello americano – insulso e inutilmente rumoroso quest’ultimo per nessun altro motivo se non perché può. Non è chiaro se l’Urus in questione abbia altre modifiche che potrebbero aumentare la potenza o le prestazioni.

Per alcuni, la Lamborghini Urus è un po’ un sacrilegio. Tuttavia, lo stile spigoloso della Urus contribuisce a farla sentire come una Lamborghini dentro e fuori. Lo scarico IPE a tubi dritti è rumoroso a sufficienza da far sorridere anche i meno avvezzi.