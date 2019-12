Una coppia di gemelli morti dopo una vicenda drammatica che aveva coinvolto uno di loro. Questo li porta a compiere un patto suicida.

Due gemelli morti per suicidio. È quanto scoperto in merito ai poveri Joey e Billy Smith, entrambi 32 anni ed i cui corpi sono stati ritrovati privi di vita all’interno di un bosco. Il motivo? Il primo era stato colpito da un cancro e questo ha gettato nella disperazione entrambi. La malattia a quanto pare è giunta in maniera inesorabile e non ci sarebbe stato niente da fare se non aspettare l’ineluttabile. Così i due gemelli morti hanno voluto procedere con quello che sembra essere una sorta di patto suicida. Si sono così recati in un bosco di Seveoaks, nel Kent, dove erano soliti passare del tempo da bambini. Proprio questo hanno scritto su di un bigliettino lasciato per spiegare quanto compiuto. “Il nostro desiderio era restare nei boschi in cui giocavamo da piccoli”. La scoperta dei loro corpi l’ha fatta un loro zio.

Gemelli morti, “erano entrambi due uomini puri”

Joey e Billy avevano acquisito un pò di popolarità nel 2013 quando presero parte ad un reality show molto noto in Gran Bretagna, ‘My Big Fat Gypsy Wedding’. Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Gypsy. I due appartenevano ad una famiglia rom. La scoperta del cancro ha gettato entrambi nella depressione anche se entrambi sono sempre stati bravi a dissimulare le loro vere emozioni. Una loro cugina ha confermato la cosa. “Joey era malato di cancro e Billy non riusciva ad accettare di dover vivere senza di lui”. Sui social network in tantissimi tra amici e parenti li ricordano con delle parole bellissime. “Erano due persone magnifiche, adorabili, pure”.

