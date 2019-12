Per le elezioni Emilia Romagna è testa a testa tra Stefano Bonaccini del Partito Democratico e Lucia Borgonzoni della Lega. I risultati dei recenti sondaggi.

Manca poco alle Elezioni in Emilia Romagna per eleggere il nuovo presidente della Regione. E gli ultimi sondaggi effettuati tra il 27 ed il 30 dicembre mostrano in testa Stefano Bonaccini del Partito Democratico. Il 52enne di Modena è il presidente uscente e si attesta ad oggi tra il 43,5 ed il 47,5%, con una media del 45,5%). Segue a breve distanza Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e candidata del Centrodestra con il 43,5% delle preferenze espresse. Molto, molto lontano Simone Benini del Movimento 5 Stelle con appena un 7,5% delle preferenze che ad oggi gli verrebbero espresse. Chiudono poi altri candidati alle elezioni in Emilia Romagna, con percentuali tra il 2,5% ed il 4,5%.

Elezioni Emilia Romagna, la situazione per quanto riguarda i partiti

Per quanto riguarda i partiti è invece proprio la coalizione di Centrodestra a primeggiare. I sondaggi attuali vedono in testa la Lega con una media del 33%. Poi Fratelli d’Italia al 7% ed altri di Centrodestra – Forza Italia inclusa – tra il 4 ed il 6%. Nel Centrosinistra invece svetta il Partito Democratico al 28,5%. Poi la lista civica ‘Bonaccini Presidente’ al 6,5% circa ed altri al 9% di media. Il Movimento 5 Stelle è contenuto in un modestissimo 7,5%, chiudono altri partiti e liste al 3,5%. Si voterà il 26 gennaio in data unica. Tali elezioni regionali sono state fissate in una data inusuale dopo una proroga concessa alla finestra temporale originaria. Che coincideva con il mese di novembre del 2019. questo per arrivare alla promulgazione della Legge di Bilancio che evita in tal modo l’esercizio provvisorio dell’amministrazione e tutte le conseguenze annesse.

