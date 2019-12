Elettra Lamborghini si sposa: l’ereditiera italiana ha annunciato su Instagram (con tanto di foto dell’anello), di aver detto sì al fidanzato dj olandese Afrojack.

«Quando è la persona giusta lo senti. L’ho sentito sin dall’inizio, e durerà per tutta la vita», scrive l’ereditiera della Casa di Sant’Agata Bolognese. I due stanno insieme da 14 mesi: una coppia che tiene alla propria intimità e di solito esterna poco sui social. Ma il post che annuncia le nozze è super romantico: “Il mio migliore amico Afrojack mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa – scrive Elettra – è la persona più dolce e amorevole che abbia mai incontrato in vita mia, e anche l’unico che posso realmente definire “uomo””.

Era nell’aria già da un po’ e adesso è arrivata la conferma, del resto il rapporto tra Elettra Lamborghini e il suo fidanzato Afrojack era ormai più che consolidato. Probabilmente l’atmosfera delle feste natalizie ha spinto il dj a porgere la romantica richiesta. La loro, però, è stata una storia a distanza: lei sempre in giro per il mondo, lui impegnato attivamente in Olanda con le sue serate. Questo però non ha impedito ai due di amarsi e tra un aereo e l’altro di incontrarsi tra i numerosi impegni di entrambi. Fino ad oggi, giorno nel quale hanno deciso di sposarsi.

Per Elettra Lamborghini è stato un 2019 davvero scoppiettante: dopo i suoi successi musicali, l’ereditiera è stata chiamata come coach a The Voice of Italy e presto diventerà anche la moglie di Afrojack, coronando così il suo sogno d’amore. Meglio di così…!