Il Mallorca ha pubblicato una foto di diversi anni fa che ritrae Rafael Nadal, numero uno del tennis attutale, da bambino in compagnia dello zio Miguel Angel ex giocatore ed allenatore.

Una curiosa foto in questi giorni ha fatto il giro del web dopo essere stata postata sul proprio profilo Twitter dal Mallorca, squadra di calcio spagnola che milita ne La Liga. Il club iberico ha pubblicato uno scatto amarcord accompagnato dal messaggio: “Foto d’archivio, Nadal power!“. L’immagine, difatti ritrae Miguel Angel Nadal, ed il nipote Rafael mentre si trovano allo stadio entrambi con la maglia del Mallorca. Miguel Angel, zio del tennista è un ex calciatore che ha militato nel Mallorca e nel Barcellona vincendo ben 16 titoli in carriera e spesso il nipote Rafa, figlio del fratello Toni lo seguiva allo stadio.

L’account Twitter del Mallorca, società calcistica spagnola di prima divisione, ha pubblicato una curiosa foto che ha fatto sorridere i fan. Nello scatto, divenuto virale in poche ore, sono ritratti Miguel Angel Nadal, centrocampista spagnolo che ha militato proprio nel Mallorca e nel Barcellona a cavallo tra gli anni ’80 e 2000, ed il nipote Rafael, campione indiscusso di tennis. L’immagine risalente a diversi anni fa, quando Rafa era un bambino e andava allo stadio a seguire le gesta dello zio, è stata accompagnata, difatti, dal messaggio: “Foto d’archivio, Nadal power!“. Miguel Angel, centrocampista e difensore classe 1996, soprannominato La bestia di Barcellona per via della sua stazza e di alcuni interventi arcigni sugli avversari, in carriera ha vinto ben 16 titoli, tra cui anche una Coppa dei Campioni nel 1992, successo arrivato a Londra contro la Sampdoria di Boskov. Oltre alle maglie di Mallorca e Barcellona, Nadal ha indossato anche quella della Nazionale spagnola in 62 occasioni tra il 1991 ed 2002 realizzando anche tre reti. Il nipotino, figlio del fratello Toni, Rafael, può contare su un palmares più ampio: attualmente primo nel ranking mondiale, il tennista iberico ha messo in bacheca sino ad oggi ben 19 slam, di cui 12 conquistati sulla terra rossa del Roland Garros (primato assoluto al mondo), un oro olimpico del 2008 ed un totale di 84 tornei vinti.

🔙 ¡Fotos de archivo! 👹 NADAL POWER 💪🏻 pic.twitter.com/ABFtDPFRsk — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) December 28, 2019

