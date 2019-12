Francesco Totti, in vacanza con la famiglia, rifiuta di fare una foto con un fan: Ilary Blasi registra e pubblica tutto sui social e tutto cambia, video.

Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di lasciare il freddo dell’Italia per salutare il 2019 e accogliere il 2020 al caldo con i figli Cristian, Chanel e Isabel. Anche in vacanza, però, i fans non lasciano in pace l’ex capitano della Roma che, prima rifiuta di fare una foto e, poi, dopo una storia pubblicata su Instagram dalla moglie, cambia idea.

Totti rifiuta una foto con un fan: il video di Ilary Blasi cambia tutto

Come fa sapere il portale Bitchyf, la fama di Francesco Totti ha raggiunto anche le Maldive dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia. Un fan, notando la presenza del suo idolo, ha pensato di chiedergli una foto non immaginando di ricevere un secco no dall’ex calciatore.

“Ti dico di no per la foto. Guarda, mi spiace ma quando sono in vacanza non faccio foto con i fan. Mi dispiace”.

Tutto questo è stato documentato da una storia che Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram in seguito alla quale, l’ex capitano della Roma ha deciso di concedere la foto al suo fan facendo a quest’ultimo un grande regalo.

Ilary, poi, ha raggiunto l’ammiratore del marito e gli ha chiesto: “Ma alla fine te l’ha fatta fare sta foto?”. L’ammiratore ha risposto di sì, ma ha spiegato di aver dovuto un grosso lavoro per convincerlo. “Sì ce l’ho fatta. Però dopo che ho elemosinato un’ora”.

Nonostante fosse in vacanza con la moglie e i figli, dunque, l’ottavo de di Roma ha deciso di accontentare il suo ammiratore ricambiando così l’affetto. Anche in vacanza, dunque, i vip non vengono lasciati in pace.