Stasera in TV: programmi in TV di sabato 4 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TG

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori

23:50 – IO e TE – Di Notte

00:55 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

01:11 – IO e TE – Di Notte

Rai 2

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Piano di evasione

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Guerriero di pace

20:30 – TG2 20.30

21:05 – F.B.I. – Un caso personale – A casa con Stacy

22:35 – Instinct Caccia all’uomo (film drammatico, con Mark Wahlberg, Kevin Bacon, Michelle Monaghan, John Goodman, J. K. Simmons)

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

00:55 – TG 2 Mizar

01:20 – TG 2 Cinematinee’

01:25 – TG 2 Achab Libri

Rai 3

18:05 – Romanzo italiano

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Le parole dell’anno

21:20 – Io Scrivo

23:15 – TG Regione

23:20 – TG3 Mondo

23:45 – Meteo 3

23:50 – Film-Slam-Tutto per una ragazza – Prima visione Tv (commedia, con Ludovico Tersigni, Barbara Ramella , Jasmine Trinca)

01:30 – TG3 Agenda del Mondo

Rete 4

18:58 – TG4

19:30 – METEO.IT

19:32 – I viaggi di Donnavventura

19:55 – Tempesta d’amore – 11 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – QUARTO GRADO PRESENTA: The landlord – L’ossessione

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – The landlord – L’ossessione – 2 PARTE – 1aTV

23:23 – QUARTO GRADO PRESENTA: The landlord – L’ossessione

23:27 – Un giorno come tanti – 1 PARTE (film drammatico, con : Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire, Gattlin Griffith, Dylan Minnette, James Van Der Beek, Clark Gregg, Maika Monroe)

00:25 – TGCOM

00:27 – METEO.IT

00:31 – Un giorno come tanti – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Caduta libera

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:20 – 55 passi nel sole

00:55 – TG5 – NOTTE

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – Ritorno al futuro – 1 PARTE

20:10 – TGCOM

20:13 – METEO.IT

20:16 – Ritorno al futuro – 2 PARTE

21:41 – Ritorno al futuro II – 1 PARTE

22:56 – TGCOM

22:59 – METEO.IT

23:02 – Ritorno al futuro II – 2 PARTE

23:50 – Ritorno al futuro III

La7

18:10 – Josephine, Ange Gardien

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Assassinio sul palcoscenico

23:00 – Assassinio al galoppatoio

00:35 – TG LA7 Notte

Iris

18:36 – Ocean’s thirteen

21:00 – Out of time (film di azione, con Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan, Dean Cain)

23:16 – Il prescelto

01:25 – Mazurka del barone, Della santa e del fico fiorone

03:09 – CIAKNEWS

Cielo

18:30 – Fratelli in affari Ep. 13

19:15 – Affari al buio L’asta esplosiva

19:45 – Affari al buio Maestri d’asta

20:15 – Affari di famiglia L’anello della gloria

20:45 – Affari di famiglia Non vedo, non sento, non parlo

21:15 – Maddalena

23:15 – Scambisti

01:15 – Love Me – Mogli on Line

02:45 – Teens and Porn

TV8

17:30 – S.O.S. Natale

19:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Milano –

20:15 – I diari della montagna – Ep. 4 – Prima TV

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Harry e Meghan – La nuova famiglia Prima TV

23:30 – Harry & Meghan – An African Journey Prima TV

01:00 – Un principe per Natale