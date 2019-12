Stasera in TV: programmi in TV di lunedì 30 dicembre 2019 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ballerina

23:10 – il Gran Varietà Storia dei grandi Varietà televisivi

00:20 – Le Stelle di Capri, Hollywood 2019

00:40 – TG1 NOTTE

01:10 – Che tempo fa

Rai 2

18:35 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods After Hour

19:40 – N.C.I.S. Shalom

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 9-1-1 – Emergenze – Lasciar andare – Legami di famiglia – Il giorno peggiore di sempre

00:30 – Ghostbusters

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – I miserabili Prima Visione Assoluta

23:30 – TG Regione

23:35 – TG3

23:46 – Meteo 3

23:50 – Treccani-Il volto delle parole Prima Visione Tv

00:45 – Digital World

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 6 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:25 – MOUNTAINS – La vita sopra le nuvole – I PARTE

23:32 – Everest – 1 PARTE (film di avventura, con Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Robin Wright, Jason Clarke)

00:15 – TGCOM

00:17 – METEO.IT

00:21 – Everest – 2 PARTE

02:07 – Stasera Italia

Canale 5

18:45 – Caduta libera

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:20 – Vasco Rossi non stop live (documentario)

00:10 – TG5 – NOTTE

00:44 – METEO.IT

00:45 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

01:20 – AL DI LA’ DEL LAGO – PATRIZIA

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:25 – Hit on ice

21:23 – Un amico molto speciale – 1 PARTE (commedia, con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme, MichaËl Abiteboul, Philippe Rebbot, Ame’lie Glenn)

22:08 – TGCOM

22:11 – METEO.IT

22:14 – Un amico molto speciale – 2 PARTE

22:58 – Casper – 1 PARTE

23:50 – TGCOM

23:53 – METEO.IT

23:56 – Casper – 2 PARTE

00:58 – GREAT NEWS – Promozioni – 1aTV

01:25 – GREAT NEWS – Il premio – 1aTV

01:50 – Studio Aperto – La giornata

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

21:15 – Josephine, Ange Gardien

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Uozzap

01:40 – Camera con Vista

Iris

17:25 – L’incendio di Roma

19:15 – HAZZARD – Testimone d’accusa

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – Figlio di Thunder – I PARTE

21:00 – Ave, Cesare!

23:15 – La tempesta perfetta

01:45 – Note di cinema

Cielo

17:00 – Buying & Selling Ep. 15

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 8

19:15 – Affari al buio L’asta esplosiva

19:45 – Affari al buio Maestri d’asta

20:15 – Affari di famiglia L’anello della gloria

20:45 – Affari di famiglia Non vedo, non sento, non parlo

21:15 – Mediterraneo

23:15 – Ecstasy

01:00 – Laure

TV8

17:30 – Vite da copertina – Alba Parietti –

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Napoli –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 16 –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Milano –

21:30 – Johnny Stecchino

23:30 – Fantozzi in Paradiso

01:30 – Il Natale di Joy