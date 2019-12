Sanremo 2020, svelata la valletta: polemiche sui social

Il 2019 sta giungendo a capolinea e, come ogni anno, cominceremo il 2020 pensando già al Festival di Sanremo che ci sarà come di consueto durante il mese di febbraio. Il Festival sta prendendo forma e il conduttore e direttore artistico Amadeus sta facendo del suo meglio per mettere su qualcosa di davvero bello. Fino ad oggi sappiamo che ci sarà Tiziano Ferro in tutte le serate, notizia che ha reso particolarmente felici i fans del cantante.

Oggi, dopo tutte le notizie trapelate riguardo il nome della valletta, spunta un nome che non era stato fatto da nessuno: Rula Jebreal. Secondo quanto riporta Dagospia, tra i due ci sarebbe stato un incontro a Milano. Questo ha scatenato le polemiche sui social perché la giornalista palestinese in passato ha attaccato l’Italia, definendola fascista e dicendo di non volerci più mettere piede. La sua presenza proprio al Festival della canzone Italiana ha fatto scoppiare una bufera sul web senza precedenti. Intanto il 6 gennaio, durante la puntata dei Soliti Ignoti, verranno svelati tutti i nomi dei Big in gara.