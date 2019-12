Romina Power non si arrende all’idea che Ylenia possa essere morta, convinzione che invece persiste nella mente dell’ex marito Al Bano: in occasione del compleanno della figlia, la nota cantante ha pubblicato uno scatto che le ritraeva abbracciate insieme.

Una foto toccante che smosso il cuore del web quella pubblicata da Romina Power il 28 novembre scorso in occasione del compleanno della figlia Ylenia: “Happy birthday,Ylenia! I would have liked to have kept you like this forever!” ossia “Tanti auguri Ylenia! Avrei voluto tenerti così per sempre” accompagnato dagli hastag #missingperson (persona scomparsa)e #missing (scomparsa). Nello scatto di parecchi anni fa, quando Ylenia era solo una bambina, si vede una Romina amorevole abbracciarla e stringerla forte a sé, inconsapevole che qualche anno più tardi l’amata figlia sarebbe scomparsa.

Romina Power e l’abbraccio con Ylenia: la foto per gli auguri di compleanno commuove il web

Un abbraccio che rende ben visibile l’amore incondizionato provato da Romina Power nei confronti della sua creatura strappatale via troppo presto. Di Ylenia si sono perse le tracce nel lontano 1994, ma la nota cantante, diversamente dall’ex marito Al Bano non si arrende all’idea che possa essere morta. Proprio per tale ragione la sua pagina Instagram è sempre piena di foto della figlia, di appelli e di speranze, ricca del convincimento che un giorno la sua piccola Ylenia possa fare ritorno a casa.

