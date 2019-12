Scatta l’immediato allarme del Ministero della Salute per una categoria di pesce ritirato dal mercato e proveniente dal Sudamerica

Tempo di cenoni per le festività e anche tempo di maggiori controlli. La merce, e in particolar modo il pesce, si vende a quantità maggiori in questo periodo. La velocità di vendita e consumo può spingere persone senza scrupoli a cercare l’affare anche a costo di compromettere la salute delle persone. Ecco che i controlli scattano con maggiore attenzione del solito. Uno dei tanti ha portato all’allerta lanciata dal Ministero della Salute. Il dicastero ha ordinato il ritiro di code di Mazzancolle tropicali 36/40 attraverso un comunicato diramato nella giornata di ieri. Il marchio sulla confezione prende il nome di Luna nera.

L’azienda e il motivo che ha causato il ritiro del pesce

Il Ministero della Salute ha provveduto anche a dettagliare le informazioni per una migliore trasparenza. E’ venuto fuori, così, il nome dell’azienda che commercializza il prodotto. Si tratta della Comavicola Commerciale Avicola Spa. La produzione, invece, è a carico della Proexpo, Processadora Y Esportadora de mariscos S.A. direttamente dall’Ecuador. Per quanto riguarda il lotto di produzione si tratta del numero 1909413-0 con scadenza ad aprile 2021. Per quanto riguarda il motivo, il dicastero della salute ha provveduto anche a diffondere i motivi del pesce ritirato. Nel prodotto sopra indicato sono stati riscontrati valori di solfiti oltre i limiti previsti dalla legge italiana. L’attenzione è massima su tutto il territorio italiano, specie in queste giornate di intenso consumo di cibo, in particolar modo di pesce e della tipologia che riguarda il ritiro effettuato. In basso le foto delle scatole dei prodotti ritirati.

