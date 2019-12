Pensioni 2020: la mappa definitiva per capire chi può andarci (e come). Infatti non sono poche le novità previdenziali in arrivo con il nuovo anno.

Con il nuovo anno ci sono molte novità in campo previdenziale di cui tenere conto se si è in procinto di pensare alla pensione. In primis, coloro che sono nati nel 1958 potranno avvantaggiarsi di Quota 100 con i seguenti requisiti: con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Invece dal 2021 o, al massimo, dal 2022 il meccanismo dovrebbe cambiare. Ciò che va scongiurato infatti è che si realizzino sperequazioni tra classi di età vicine. Leggi anche —>Come andare in pensione nel 2020 I punti fondamentali della manovra sulle pensioni 2020 La manovra prevede una mini-rivalutazione degli assegni pensionistici fino a tre, quattro volte il minimo (tra 1.500 e 2mila euro circa).

Invece per le pensioni più “sostanziose” è confermato il meccanismo di rivalutazione: un adeguamento al costo della vita decrescente in base al reddito effettivo. Inoltre, è confermato il taglio delle pensioni d’oro da 100mila euro a salire. Si tratta di decurtazioni che vanno dal 15 al 40 per cento della quota calcolata con il sistema retributivo. Quota 100 nel 2020

Quota 100 sopravviverà al 2020. I requisiti sono: 62 anni

di età e 38 anni di contributi. I lavoratori privati potranno andare in pensione dal primo aprile prossimo se i requisiti saranno stati raggiunti entro il 31 dicembre. Chi li vanterà dopo quella data, potrà andare via tre mesi dopo.

I lavoratori pubblici invece potranno andare in pensione solo dal primo agosto: Da notare che vi è un divieto di cumulo oltre i 5mila euro. Opzione donna nel 2020

Anche Opzione Donna potrè ancora essere un’opzione appunto. I requisiti: meno di 60 anni ma l’assegno è calcolato interamente con il sistema contributivo il che si traduce con una penalizzazione dal 25-35 per cento a seconda dei casi. Con la proroga, le donne che al 31 dicembre 2019 hanno almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 se autonome, dovranno attendere una ‘finestra’ di 12 mesi per la decorrenza della pensione, le autonome 18 mesi. Sempre con la decurtazione del trattamento. Pensioni 2020: Ape social Anche Ape social e anticipo per i precoci sono stati prorogati per un anno. Vediamo i requisiti: 63 anni per chi è in condizioni di disagio: disoccupati, chi assiste familiari disabili, invalidi al 74% e chi svolge lavori gravosi. I lavoratori precoci, con 12 mesi di lavoro durante la minore età, possono accedere alla quota 41.