Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 30 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nelle prossime ore si intensificheranno i banchi di nebbia in Val Padana, cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni d’Italia. L’aria fredda lascerà le regioni adriatiche e il Sud, lasciando spazio all’alta pressione presente sull’Europa occidentale e che investirà anche la nostra Penisola. Ciò favorirà un ritorno a condizioni stabili e soleggiate ovunque.

Come precisa 3Bmeteo.com le temperature torneranno a risalire grazie all’afflusso di una massa d’aria più mite di matrice afro-mediterranea e si riporteranno sopra le medie nei valori massimi sulle regioni settentrionali e caldo anomalo sull’arco alpino occidentale. Valori in linea con le medie stagionali sulle città del Centro-Sud e in Vapadana.

Martedì 31 dicembre si registreranno gelate mattutine su Toscana, Umbria e Alpi orientali. Per il resto sarà un San Silvestro all’insegna del sole, salvo innocue nubi in transito su Liguria e Sicilia settentrionale. Temperature massime in lieve rialzo e comprese fra 9 e 14°C, salvo sul Friuli e Venetp, dove la colonnina di mercurio si attesterà intorno ai 5 o 6°C.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Situazione di relativa calma sulle Autostrade italiane. Da segnalare traffico rallentato sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Svizzera) tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento dogana svizzera. Rallentamenti anche al Traforo del Monte Bianco (direzione: Chamonix) in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 15 minuti.

A Sud di Perugia code a tratti sulla A1 Firenze-Roma (Km 491.3 – direzione: Milano) tra Magliano Sabina e Orte per traffico intenso. A Sud di Ancona forti rallentamenti sulla A14 Ancona-Pescara tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto e tra Pineto e Giulianova per riduzione di carreggiata. In A14 Ancona-Bari (Km 387.4 – direzione: Autostrada milano-napoli) coda di 2 km tra Pescara sud e Pescara Ovest per riduzione di carreggiata.

Nell’area di Napoli si segnala vento forte sulla A1 Roma-Napoli tra Cassino e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno.