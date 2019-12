Mara Venier fa arrabbiare involontoriamente i fans di Domenica In svelando la verità sulla puntata trasmessa il 29 dicembre: “tutto registrato”.

Mara Venier ha chiuso il suo anno televisivo con una nuova vittoria segnando il 18.2% con 3.077.000 spettatori nella prima parte e il 20% con 3.016.000 spettatori nella seconda con la puntata di Domenica In trasmessa il 29 dicembre. Una puntata che è stata dedicata all’oroscopo di Paolo Fox per il 2020, ma che ha fatto infuriare i telespettatori più attenti che hanno notato un dettaglio che ha svelato la verità sulla puntata in questione della trasmissione domenicale di Raiuno.

Mara Venier, la puntata di Domenica In era registrata? I fans notano il dettaglio e scoppia la polemica

La puntata di Domenica In trasmessa il 29 dicembre durante la quale Paolo Fox ha fatto le previsioni del 2020 per tutti i segni dell’oroscopo, in realtà, sarebbe stata registrata il 14 dicembre. A svelare il tutto sarebbe stata la Venier mostrando involontoriamente la cartellina che mostrava la data effettiva della registrazione e quella della messa in onda. “Quindi dalla cartellina spoilerata da Mara, questa puntata è stata registrata il 14 dicembre” cinguetta qualcuno su Twitter. “Anche se registrata è stata la più brutta Domenica In del 2019” aggiunge un altro.

Qualcuno, inoltre, aveva già scoperto tutto prima ancora che Mara Venier mostrasse la cartellina: “L’ho dedotto da un brusco stacco di regia al primo blocco dell’oroscopo”.

In realtà, Domenica In non è l’unica trasmissione che sta andando in onda durante le festività natalizie con con puntate registrate prima. Anche Vieni da me, la trasmissione che Caterina Balivo conduce ogni giorno, alle 14 su Raiuno, è stata registrata in anticipo. A svelare il tutto è la stessa Balivo. Oggi, infatti, mentre su Raiuno andava in onda una nuova puntata con ospiti Lorenzo Crespi, Marco Morandi e Niccolò Agliardi, Caterina Balivo era in montagna con il marito e i figli.