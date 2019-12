F1 | Sebastian Vettel in questi 10 anni ha fatto tante gare memorabili, ma la più bella è sicuramente quella di Interlagos nel 2013.

Ci sono momenti che segnano una carriera e che ti consegnano alla leggenda. In questo decennio per Sebastian Vettel un momento decisivo è stato sicuramente il Gran Premio del Brasile del 2013.

La gara, scattata sotto una leggera pioggia, vide subito Sebastian Vettel arretrare al via in 7a piazza per una cattiva partenza. Subito, a causa di un contatto con Bruno Senna lo stesso tedesco si ritrovò in testacoda, sopravanzato praticamente da tutto lo schieramento.

Passaggio di consegne tra Vettel e Schumacher

In quella gara il pilota teutonico si stava giocando il titolo conto Alonso. In caso di successo per lo spagnolo e 5° posto di Seb sarebbe stato a quel punto Mondiale per il ferrarista. Dopo una grandiosa rimonta che lo portò in zona punti però al 52° giro fu richiamato ai box per il cambio gomme.

A quel punto però venne a piovere di nuovo e appena due giri dopo Sebastian fu costretto a rientrare ancora e perdere altre posizioni. Intanto però Alonso risalito sino alla seconda piazza e cominciò a sperare nel titolo, ma Vettel, mai domo in quella gara, riuscì a risalire sino alla 7a piazza.

Al 67° giro arrivò, forse il passaggio di consegne simbolico in F1. Vettel superò Schumacher che era all’ultimo GP in carriera e si portò in 6a posizione spezzando così ogni velleità di titolo ad Alonso e diventando il più giovane pilota nella storia capace di vincere tre Mondiali in F1.

Una rimonta pazzesca quella del tedesco che ricorda da vicino quella dello stesso Schumacher sempre in Brasile nel 2006 quando scivolato nelle retrovie a causa di un contatto con un altro pilota riuscì a risalire sino alla 4a piazza.

Antonio Russo