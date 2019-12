Parole importanti del figlio di Al Bano al settimanale Oggi. La confessione di Yari su nonna Jolanda e il ricordo di Ylenia

La scomparsa di nonna Jolanda ha colpito tutta la famiglia così come il figlio di Al Bano Carrisi. Yari ha concesso, così, un’intervista a Storie Italiane ricordando sua nonna, il ruolo chiave nella famiglia e quello che rimane: “Ha vissuto una vita completa, intera, lunga”, ha detto il figlio di Al Bano e Romina a Storie Italiane. “Chi mai se lo aspettava nel 1923 che aveva un mondo da scoprire e che sarebbe andata avanti così a lungo la sua vita e che sarebbe stata così piena. Ha lasciato un pezzo di magia”. Al settimanale Oggi, invece, Yari fa riferimento anche alla reazione del noto papà per la perdita della cara mamma: “Sa – dice Yari – che sua madre ha avuto una vita straordinaria che è sempre stata il perno della nostra famiglia. Quando il corpo non ce la fa più è giusto lasciarlo andare, ma lo spirito di nonna Jolanda sarà sempre con noi e lui lo sa”. Parole importanti, sentite. La confessione di Yari lascia emergere quanto donna Jolanda sia stata importante per i figli di Al Bano e Romina. Per loro è stata come una seconda madre e per Al Bano un riferimento costante e un legame che lo stesso cantante ha reso pubblico e condiviso con i suoi fan.

Le parole di Yari sulla scomparsa di Ylenia

“Quando è scomparsa mia sorella Ylenia – ricorda Yari su Oggi – la nonna ha sofferto moltissimo. Non ne parlava volentieri, ma si vedeva che aveva il cuore spezzato”. Donna Jolanda è sempre stata partecipe nel bene e anche nel male delle vicende della famiglia Carrisi. Yari non poteva non fare riferimento al momento di maggior dolore della famiglia, la scomparsa di Ylenia. Un dolore meno forte ma comunque sentito fu provocato anche dalla separazione di Al Bano e Romina.

