Dopo essere stato ignorato dalla Regina Elisabetta II che lo ha estromesso dalla lista dei personaggi degni di nota del 2019, Lewis Hamilton è stato invece premiato dai media.

Per un altro anno il sei volte iridato di F1 non potrà fregiarsi del titolo di Sir, ma perlomeno potrà dire di essere stato lo sportivo più riconosciuto dalla stampa del Vecchio Continente. Una magra consolazione. Certo. Ma di sicuro non potrà averlo lasciato indifferente l’aver battuto mostri sacri dello sforzo fisico a livello professionistico.

Organizzata dall’agenzia polacca PAP, la classifica europea su votazione giunta alla sua 62esima edizione ha visto Hamilton svettare con 151 punti, davanti all’immenso tennista spagnolo Rafa Nadal fermo a 140 e alla sciatore austriaco Marcel Hirscher, lontano anni luce fermo ad appena 76 lunghezze.

Per il driver di Stevenage non è la prima volta che arriva un simile riconoscimento. Lo aveva infatti già ricevuto nel 2014 e nel 2017. Soltanto Novak Djokovic, quest’anno quarto con 71 punti, ha fatto finora meglio di lui.

Protagonista di una nuova gloriosa stagione Ham ha di recente rilasciato un’intervista in cui ha fatto capire che i campionati ancora davanti a sé non saranno molti.

“Ad oggi sto cercando di godermi il momento, tuttavia il poter stare davanti al camino i compagnia dei miei nipotini ripensando ai successi ottenuti mi dà altrettanta gioia“, le sue parole riportate dal sito GPToday.net. “E’ importante poter vivere a pieno l’esperienza. La mia speranza è un giorno di poter lasciare qualcosa di buono“.

“In ogni caso cerco di non pensarci troppo e di focalizzarmi sul presente per quel tempo che mi resta nel motorsport“, ha chiosato l’inglese, decisamente proiettato verso il mondo dello spettacolo e ormai habitué dei tappeti rossi che siano per il cinema o per le sfilate di moda.

Lewis Hamilton sulla Mercedes (Foto Lat Images/Mercedes)Chiara Rainis