Guy Martin, veterano pilota motociclistico al Tt dell’Isola di Man, è stato prosciolto dal suo processo per via della sua sindrome di Asperger

In Gran Bretagna, Guy Martin non è soltanto un pilota motociclistico di grande successo, che ha chiuso sul podio per ben 17 volte nel leggendario Tourist Trophy dell’Isola di Man e ha stabilito una serie infinita di Guinness dei Primati per i suoi record di velocità (l’ultima per aver toccato 217 km/h su un trattore), ma una vera e propria celebrità.

È stato protagonista del documentario “Closer to the Edge”, ha presentato programmi televisivi sul mondo dei motori, ha scritto tre libri e ha perfino fatto un’apparizione, nel Gran Premio del Belgio 2017 di Formula 1, come meccanico per la Williams. Nelle ultime settimane, però, il 38enne inglese è finito sui giornali per la ragione sbagliata: rischiava infatti di finire alla sbarra in tribunale, ma si è salvato per via di un suo disturbo psichiatrico.

Guy Martin prosciolto per il suo disturbo

Martin era accusato di possedere una falsa patente irlandese e di averla utilizzata per far modificare quella inglese in modo da consentirgli di guidare i veicoli pesanti. Per questo motivo il pilota rischiava un processo che avrebbe dovuto cominciare il prossimo 6 gennaio. Ma le perizie psichiatriche hanno concluso che Guy Martin è affetto dalla sindrome di Asperger, un disturbo dello spettro autistico, e che per questo motivo non applica sempre il buon senso e ha una tendenza a credere ciecamente alle persone: “La pubblica accusa accetta come credibile il fatto che Martin ritenesse che quella fosse una patente autentica”, ha concluso il giudice Simon Hirst. Per questo motivo, alla vigilia di Natale è stato prosciolto da qualsiasi imputazione.

