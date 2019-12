Robert Kubica ha speso parole di grande elogio nei confronti di Lewis Hamilton, che ritiene il pilota migliore della Formula 1 e che nel 2019 è stato super.

Il 2019 è stato l’anno del ritorno di Robert Kubica in Formula 1, dopo un’assenza che durava dal 2010. Purtroppo i risultati sono stati negativi, anche perché la Williams era la peggiore monoposto della griglia.

Il pilota polacco l’anno prossimo non gareggerà nel campionato di F1, ma potrebbe comunque diventare collaudatore dell’Alfa Romeo. In questi giorni è emersa tale possibilità, dopo che si era parlato pure di Racing Point settimane addietro. In ogni caso, lui nel 2020 correrà in DTM con la BMW e spera di divertirsi dopo una stagione difficile.

Formula 1, Kubica elogia Hamilton

Kubica ha potuto assistere alla vittoria del sesto titolo da parte di Lewis Hamilton, driver che considera il numero 1 della Formula 1: «In questa stagione in particolare – riporta il quotidiano Marca – ha dimostrato che anche nelle gare in cui non aveva la macchina più veloce poteva comunque vincere o fare la differenza. Questo è ciò che penso renda Lewis un tipo molto difficile o quasi impossibile da battere».

Il 35enne pilota polacco è convinto che Hamilton sia il migliore e che riesca fare la differenza anche in condizioni tecniche non ideali. Molti pensano che lui vinca solo perché possiede la macchina migliore, però per l’ex Williams lui sa tirare fuori il meglio pure in situazioni di svantaggio.

Kubica ha aggiunto altri elogi a Hamilton, collega che conosce da tanti anni ormai: «Sono felice per lui. Ci conosciamo da molto tempo e quest’anno ha dimostrato una guida straordinaria, come ogni anno. Ma penso che in questo in particolare abbia fatto un ottimo lavoro in alcune gare». Lewis davanti a tutti, vedremo se capiterà pure nel 2020.

