Fabrizio Corona, dopo l’uscita dal carcere, ha sfoggiato un look che lo ha reso letteralmente irriconoscibile: capelli lunghi e barba folta fanno da contorno ad un volto asciutto dagli zigomi pronunciati.

Musica rock di sottofondo, una ripresa di spalle ed una didascalia “LA MIA FAMIGLIA. I CORONA’S” che spiega il contenuto della foto che stringe tra le mani. Questo il video dai toni trionfali pubblicato su Instagram da Fabrizio Corona una volta uscito dal carcere. L’ex re dei Paparazzi è irriconoscibile: viso scavato, zigomi pronunciati che si intravedono di sfuggita, barba folta e capelli lunghi. In testa una coppola nera, tipico cappello che richiama la sua terra d’origine la Sicilia e le sue radici, tutto in linea con la descrizione della foto.

Fabrizio Corona e l’uscita dal carcere: il video di Instagram con il nuovo look fa impazzire i fan

Un nuovo look per Fabrizio Corona, uscito qualche giorno fa dal carcere di Milano: barba folta, capelli lunghi e viso scavato. L’ex re dei Paparazzi ha scelto di girare un video dai toni trionfali per sancire il suo ritorno in scena sui social: musica rock di sottofondo, una fotografia in bianco e nero stretta tra le mani ed un cappello nero, una coppola per la precisione, si inseriscono nella logica del post la cui didascalia è “LA MIA FAMIGLIA. I CORONA’S”. Il copricapo indossato è tipico proprio della regione d’origine del fotografo, la Sicilia: Corona è, infatti, nato a Catania nel 1974. L’ondata introspettiva dell’ex re dei Paparazzi prosegue tramite il suo profilo Instagram. Un’altra foto concettuale viene postata qualche ora più tardi accompagnata dal titolo “Aspettando il sole“, in cui si vede Fabrizio Corona guardar sorgere il sole. Sempre con in testa una coppola, questa volta in tartan, Corona pubblica un altro video mentre si trova in palestra e viene intervistato dal giornalista Pif il quale gli rivolge qualche domanda sui propositi futuri.

Ma che sia una trovata pubblicitaria quella dell’utilizzo del particolare cappello? O solo un forte richiamo alle origini? Nell’ultimo video presente sul profilo anche il giovane Carlos Maria, il figlio avuto con la modella Nina Moric, ne indossa uno nero mentre recensisce il film di Pinocchio visto al cinema.

