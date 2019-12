La cantante Elodie fa impazzire tutti con uno scatto pubblicato sul suo profilo personale Instagram. Cosa ha indosso basta ed avanza.

Bella come non mai, Elodie si mostra così ai suoi tanti ammiratori. Sul profilo ufficiale Instagram della cantante romana è comparsa una foto che ritrae quest’ultima durante un momento della sua quotidianità a casa. Realizzata presumibilmente di mattina, la 29enne interprete di diverse hit di successo si fa vedere con addosso un capo intimo di colore rosso, in tema con quelle che sono le festività natalizie. Elodie è più bella che mai e riceve tanti complimenti dagli ammiratori. Per l’ex partecipante di ‘Amici’ di Maria De Filippi è un vero e proprio tripudio.

Visualizza questo post su Instagram ☕️ • @yamamayofficial #JingleBells #XmasCollection #adv Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 18 Dic 2019 alle ore 3:40 PST

LEGGI ANCHE –> Elodie impazzita: “siamo nati così” e si spoglia – VIDEO

Elodie, il fidanzamento con Marrakasch “un allineamento dei pianeti”

E da questo si capisce anche come mai abbia lavorato nel mondo della moda, prima di sfondare come cantante. Infatti la bella artista ha fatto da modella ed indossatrice per diverso tempo. Poi è arrivato il successo nella musica. E con esso anche l’amore con Marrakasch. I due fanno coppia fissa sin dalla scorsa estate. E finalmente sono usciti ufficialmente allo scoperto. “Ci siamo conosciuti sul setto del nostro video per il brano girato insieme. una cosa che ci aveva proposto la nostra casa discografica. È stato come un magico allineamento di pianeti. Il culmine di una rinascita personale che inseguivo e che mi ci voleva. Il destino mi ha riservato finalmente tante belle sorprese sul mio cammino”.

Visualizza questo post su Instagram Natale in Oman Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 24 Dic 2019 alle ore 11:31 PST

LEGGI ANCHE –> Emma Marrone, Elodie a Domenica In: “Le ho scritto”