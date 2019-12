F1 | Secondo Paul Di Resta il Mondiale lo vincerà di nuovo Lewis Hamilton, ma allo stesso tempo pensa che lo meriti Verstappen.

Paul Di Resta, durante la sua carriera in F1 ha ottenuti buoni risultati con la Force India. Manco a dirlo la sua migliore annata è stata proprio l’ultima in cui, con 48 punti, si è classificato al 12° posto nella classifica iridata. Da diversi anni ormai il britannico è diventato un uomo immagine della F1 e cura gran parte delle interviste ai piloti per il canale ufficiale della classe regina del motorsport.

Come riportato da “Motorsport-Magazine.com”, Di Resta ha così commentato questa stagione che è appena trascorsa: “La gara più bella per me è stata il Brasile. Il pilota che mi ha deluso di più, invece, è stato Kubica e la squadra la Haas, mi aspettavo di più da loro. Se dovessi descrivere Hamilton con tre parole direi: calcolatore, coerente e veloce”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Di Resta: “Qualcosa deve cambiare in Williams”

L’ex pilota ha poi proseguito: “Qualcosa deve cambiare in Williams, si trovano in questa situazione già da prima dell’introduzione dell’Era ibrida. Penso che questo sia il grande momento di Brawn e Carey per quanto riguarda quello che accadrà nel 2021. La F1 sta raggiungendo un buon successo”.

Infine Di Resta ha così concluso: “Penso che si stanno sviluppando lentamente idee, mi piace questa apertura che hanno i nuovi vertici della F1 ai suggerimenti. Mi piace il fatto che siamo più aperti verso il pubblico, specialmente per quanto riguarda il paddock. Penso che, visti i dati presentati, il 2021 sarà super. In questa stagione penso che Sainz è stata la grande sorpresa. Il Mondiale penso che lo vincerà di nuovo Lewis, ma vorrei vedere Verstappen perché negli ultimi 18 mesi è stato lui il miglior pilota”.

Antonio Russo