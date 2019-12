Tra fine anno e i primi di gennaio sono in arrivo molti concorsi pubblici.

In primis: 48mila docenti nella Scuola, nuovi dipendenti Inps e agenzia delle Entrate.

Ma si attendono anche nuove assunzioni a tempo indeterminato al ministero dei Trasporti, al ministero dell’Interno (13o prefetti) e all’Avvocatura dello Stato.

Inoltre potrebbero essere sblooccate anche le assunzioni per il comparto-sicurezza difesa e vigili del fuoco e agenzie fiscali.

Aeronautica: scadenza il 5 gennaio 2020

Il Ministero della difesa ha indetto un nuovo concorso per il reclutamento di 40 ufficiali con scadenza il 5 gennaio 2020.

Più nello specifico: 22 in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell’aeronautica, 13 in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, 5 in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.

Tra i concorsi del 2020 anche la Polizia di Stato: domanda entro il 2 gennaio.



Saranno infatti reclutati 120 commissari under 30 e laureati.

I vincitori del concorso frequenteranno un corso di formazione e un tirocinio operativo prima di essere assegnati al ruolo.

Esercito Italiano

E’ stato bandito il 15 novembre 2019 il concorso di Esercito Italiano che porterà tra il 2020 e il 2021 all’assunzione di 7mila giovani in quattro tranche di assunzioni.

Scuola: oltre 11mila posti per addetti alle pulizie

Il Miur ha pubblicato il bando relativo personale Ata (bidelli e addetti alle pulizie), con 11.263 posti in palio. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata entro l’8 gennaio 2020 e l’assunzione sarà a tempo indeterminato.