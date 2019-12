Barbara Palombelli, la popolare conduttrice Mediaset, beccata senza strucco dai paparazzi: la foto lascia davvero senza parole

Barbara Palombelli è sposata con Francesco Rutelli dal 1982, ma è famosa molto al di là di questo. La donna negli anni ha saputo ritagliarsi un seguito molto affezionato di pubblico in tv. Su Forum, Stasera Italia e Lo sportello di Forum, programmi Mediaset, è infatti da tempo stella di prima grandezza. Anche quest’anno l’emittente ha creduto molto in lei e i dati degli ascolti le danno ragione. Moltissimi gli italiani che la seguono. Dettaglio che non sfugga, la Palombelli è anche una bellissima donna, nonostante i 66 anni può vantare una forma e un aspetto fisico notevoli. Di recente, i paparazzi l’hanno beccata senza trucco. Una foto che anche in questo caso ha lasciato piuttosto stupiti. Come mai? Come potrete vedere da voi, anche in versione acqua e sapone la Palombelli risulta una donna davvero molto bella e naturale. Si può dire anzi che così risulti più giovane degli anni che ha.