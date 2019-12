Sarà un 2020 propizio per chi ama fare i “ponti”. L’anno buono per concedersi qualche vacanza in più rispetto al solito con weekend lunghi

Il 2020 sarà l’anno buono per chi ama fare i weekend lunghi e concedersi delle giornate di relax. Sarà l’anno dei cosiddetti “ponti” visto che il calendario offre più possibilità del solito di associare delle festività ai weekend. Con otto giorni di ferie si potrà addirittura fare un intero mese di vacanza. Ecco le date a partire dall’Epifania, ormai vicina. Il 6 di gennaio, infatti, cade di lunedì e permette a coloro che lavoreranno tra l’1 e il 4 di concedersi tre giornate a chiusura delle festività natalizie. Il Carnevale comincerà il 20 di febbraio di giovedì e in tante località i festeggiamenti durano per l’intero periodo. La Pasqua, invece, cade il 12 aprile mentre il 25 arriva di sabato. Il primo maggio, festa dei lavoratori, arriverà di venerdì e ci sarà la possibilità di associarlo al weekend. L’anno buono prosegue con la Festa della Repubblica, che cade il 2 giugno e arriva di martedì. Anche in questo caso ci sarà un’altra possibilità di concedersi un breve ponte”. Meno fortuna è concessa dalle festività che riguardano il ferragosto, che cade di sabato, e il primo di novembre, che cade di domenica. Il 15 di agosto, però, è un periodo in cui la maggioranza degli italiani sono già nel pieno delle ferie.

L’anno buono termina con il botto

Il 2020 riserverà un gran finale per gli amanti delle vacanze. L’Immacolata, che arriva l’8 dicembre, cadrà di martedì favorendo la possibilità di mini periodi di relax di cinque giorni. Il Natale e il San Silvestro arriveranno di venerdì a chiudere in bellezza un’annata favorevole sotto il profilo delle vacanze e del relax. Un anno che può essere propizio sotto il profilo professionale per coloro che lavorano nell’ampio settore del turismo.

